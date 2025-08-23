< sekcia Slovensko
M. Plzák: Manželstvo nie je o tom, aby boli partneri šťastní
Miroslav Plzák, ktorý bol dva razy ženatý, zomrel 13. novembra 2010 v Prahe vo veku 85 rokov.
Libušín/Bratislava 23. augusta (TASR) - Patril k najznámejším a najcitovanejším odborníkom v oblasti párového, či manželského spolužitia. Mnohé výroky Miroslava Plzáka z tejto oblasti doslova zľudoveli. Stačí spomenúť legendárne vyjadrenie „Zapierať, zapierať, zapierať“, ktoré vyslovil v súvislosti s neverou.
Žiarlivosť považoval za jeden z najväčších problémov manželských a milostných vzťahov. Lásku medzi partnermi nevnímal romanticky, šťastné spolužitie trvá podľa neho len veľmi krátko, za čo ho neraz označovali ako cynika.
V pondelok 25. augusta uplynie 100 rokov od narodenia českého psychiatra a publicistu, ktorý svoje niekedy až kontroverzné názory na partnerské a manželské spolužitie formuloval veľmi prístupne a hlavne vtipne. Je považovaný za zakladateľa matrimoniológie, vedeckého odboru zaoberajúceho sa biologickými, spoločenskými a právnymi aspektmi manželstva.
Miroslav Plzák sa narodil 25. augusta 1925 v českom Libušíne neďaleko Kladna, dospieval však v Prahe. Medicínu na pražskej Karlovej univerzite absolvoval v roku 1950. Už počas štúdia ho výrazne priťahovala psychiatria, ktorej sa profesionálne venoval celý život.
Pre svoju politickú nespoľahlivosť začínal v 50. rokoch minulého storočia ako lekár určený pre tzv. PTP-kov, teda pre vojakov Pomocných technických práporov, v ktorých slúžili mladíci z nedostatočným kádrovým profilom. Po viac ako štyroch rokoch sa ako psychiater presunul do liečebne Praha-Bohnice a ako praktikant pôsobil aj v Kroměříži a v Horních Beřkovicích.
V roku 1959 začal pracovať na pražskej psychiatrickej klinike, kde sa po piatich rokoch stal primárom. Na klinike zotrval až do roku 1989, keď odišiel do dôchodku. Ako psychiater sa spočiatku zaoberal depresívnymi stavmi a medzi jeho pacientov patrili mnohé známe osobnosti, či herci.
Aj on sám sa pohyboval vo vtedajšej bohémskej spoločnosti spojenej hlavne s pražskými divadlami Rokoko, Semafor a Reduta. Keďže medzi jeho pacientov patrili umelci, ale aj ľudia s politickými problémami, zaujímala sa o neho aj komunistická Štátna bezpečnosť.
Od polovice 60. rokov sa začal intenzívne venovať partnerským a manželským vzťahom a ich terapii. Vytvoril samostatný odbor psychiatrie zaoberajúci sa manželstvom a problémami okolo neho - matrimoniológiu. V roku 1964 stál aj pri vzniku Linky dôvery ako prvej v strednej Európe a zakladal tiež manželské a predmanželské poradne.
Napísal aj prvú vysokoškolskú učebnicu o poruchách manželského spolunažívania. Základ partnerského a manželského spolužitia nastojí podľa Plzáka na sexuálnej túžbe, ale na negatívnych emóciách. Hovoril tomu láska troch „S“. Tvrdil, že ak sa nám za partnerom cnie (stýska), máme s ním súcit a pociťujeme o neho strach, tak ho máme radi.
Miroslav Plzák sa podieľal aj na príprave televíznych inscenácií a divadelných hier, z ktorých najznámejšia Záviš kontra Březinová, sa v divadle Semafor hrala tri roky. Vystupoval v zábavných reláciách a zahral si v niekoľkých filmoch. Lekára stvárnil v snímkach Vrah skrývá tvář (1966), Causa Králík (1979), V hlavní roli Oldřich Nový (1980).
Prvú knihu vydal v roku 1967 a spomedzi jeho populárno-náučných titulov o partnerských vzťahoch k najpopulárnejším patria Taktika a strategie v lásce, Klíč k výběru partnera pro manželství, Manželské judo, Othelon aneb Manuál o žárlivosti, alebo K manželství připraven.
