Naď: Nemám právo odmietnuť prijatie disciplinárneho návrhu

Bratislava 24. augusta (TASR) – Predseda Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR nemá oprávnenie odmietnuť prijatie disciplinárneho návrhu, ktoré bolo adresované na tento súd. Uviedol to šéf NSS SR Pavol Naď. Reagoval tým na skutočnosť, že generálny prokurátor Maroš Žilinka podal disciplinárny návrh na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý poslal aj na NSS SR.



„Musím konať ďalej, a to je zvolanie pléna a prijatie dodatku k rozvrhu práce i rýchle kreovanie disciplinárnych senátov bez ohľadu na to, či je teraz účinná právna úprava," spresnil Naď. Disciplinárny poriadok NSS SR je stále v legislatívnom procese, v stredu (25. 8.) sa ním má zaoberať vláda. Jeho navrhovaná účinnosť je od 1. decembra.



„NSS SR má v platnom znení Ústavy SR vymedzenú právomoc rozhodovať aj v disciplinárnych veciach sudcov a prokurátorov. Po začatí jeho rozhodovacej činnosti od 1. augusta 2021 musí preto každý disciplinárny návrh doručený Najvyššiemu správnemu súdu posúdiť 'zákonný sudca', teda disciplinárny senát určený rozvrhom práce súdu, a to aj so zameraním na splnenie všetkých procesných podmienok konania," podotkol Naď.



Generálny prokurátor Žilinka podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Lipšicovi 13. augusta. Disciplinárneho previnenia sa mal dopustiť tým, že bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry.



Lipšic poukázal na to, že vyjadrenia padli v čase, keď boli v médiách opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnej „manipulácii" pri vyšetrovaní najzávažnejších káuz, a to aj zo strany verejných funkcionárov. Považoval za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry.



NSS SR funguje od 1. augusta, jeho vznik priniesla minuloročná reforma justície. Má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.