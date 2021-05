P.Naď: Dôležité bude, aby súd vstúpil dôveryhodne na justičnú scénu

Bratislava 18. mája (TASR) – Bude dôležité riešiť veci takým spôsobom, aby sme dôveryhodne vstúpili na justičnú scénu. Bezprostredne po vymenovaní prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to uviedol predseda nového Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavol Naď.



„NSS SR má byť garantom spravodlivého výkonu súdnej kontroly verejnej správy,“ zdôraznil s tým, že súd bude mať okrem správneho súdnictva ďalšie funkcie. „Preberá veľmi závažné povinnosti týkajúce sa disciplinárnej agendy a zároveň pokiaľ ide o súdnu kontrolu ústavných záležitostí týkajúcich sa územnej samosprávy,“ podotkol.



Hlavnou výzvou je čo najskôr vytvoriť personálny základ pre fungovanie Kancelárie NSS SR. „Pokiaľ ide o personálny stav, ktorý súvisí s výberovými konaniami, považujem výsledok prvých dvoch kôl výberového konania za dostatočný základ na to, aby sa NSS SR mohol postaviť na štartovaciu čiaru,“ povedal. NSS SR by mal začať vykonávať svoju činnosť od 1. augusta.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) podotkla, že nový súd by mal spočiatku sídliť v spoločnej budove s Najvyšším súdom SR. „Jedna vec je, kde začne fungovať a druhá vec, kde bude sídliť neskôr,“ uviedla. Naď doplnil, že má v tomto s ministerkou názorovú zhodu.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v utorok sudcu Pavla Naďa za predsedu nového NSS SR. Funkčné obdobie predsedu NSS SR je päť rokov. Naďa zvolila Súdna rada SR za kandidáta na predsedu NSS SR jednohlasne 20. apríla.



M. Kolíková želá P. Naďovi veľa šťastia pri výbere najbližších spolupracovníkov

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) želá novému predsedovi Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Pavlovi Naďovi veľa šťastia pri výbere najbližších spolupracovníkov. NSS SR považuje za kľúčovú inštitúciu, ktorá pomôže Slovensku na ceste byť úspešnou krajinou. Kolíková to uviedla po utorkovom vymenovaní predsedu nového NSS SR prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.



Za dovŕšenie budovania správneho súdnictva považuje aj vytvorenie správnych súdov nižšieho stupňa. „Rada by som to pánovi predsedovi splnila čo najskôr, aby sme tým ponúkli úplne novú kvalitu pre správne súdnictvo,“ podotkla. Vyhlásila, že s reformou justície súvisí aj nová súdna mapa. „Máme príliš veľa súdov na to, koľko máme obyvateľov a koľko máme sporov,“ dodala s tým, že je potrebné zväčšiť obvody súdov.



Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako NS SR v oblasti správneho práva. Okrem toho naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Svoju rozhodovaciu činnosť má spustiť od 1. augusta.