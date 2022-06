Po 30 rokoch vyšla nová kniha o slovenskom pôrodníctve

Bratislava 14. júna (TASR) - Po vyše 30 rokoch vyšla nová kniha o slovenskom pôrodníctve. Cieľom knihy Pôrodníctvo je podpora prirodzeného pôrodníctva, rešpektujúca pôrodnícka starostlivosť a správne poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť tehotným ženám, priblížil gynekológ a pôrodník Jozef Záhumenský, pod ktorého vedením vznikla.



Na publikácii pracovalo viac než dva roky 85 autorov. Sú to špecialisti, ktorí sa venujú anatómii, fyziológii, rizikovej gravidite, očkovaniu v tehotnosti či etike v reprodukčnej medicíne. Publikácia detailne pokrýva starostlivosť o budúce matky. Riaditeľka vydavateľstva A-medi management Helena Šurinová doplnila, že kniha je výnimočná aj svojou rozsiahlosťou, vydavateľstvo podobnú publikáciu s takým rozsahom vo svojom portfóliu ešte nemá.



Kniha by mala pomôcť aj vo vzdelávaní lekárov i študentov. Do rúk študentov, lekárov a iných odborníkov sa dostane koncom mája. Symbolickým otcom publikácie bude minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.