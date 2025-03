Po aktivovaní eCallu pri nehode je dôležité komunikovať s operátormi

Bratislava 2. marca (TASR) - V prípade dopravnej nehody, pri ktorej bol automaticky aktivovaný eCall, je dôležité komunikovať s operátormi tiesňovej linky, ak to situácia dovoľuje. Ak sa volajúci neozýva, hovor je automaticky považovaný za dopravnú nehodu so zranením a vyrozumené sú všetky záchranné zložky. Ak je eCall manuálny a volajúci sa napriek tomu neozýva, na preverenie situácie je vyrozumený Policajný zbor. Poukázala na to Danka Capáková z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



"Z pohľadu OS ZZS SR je dôležité včasné a čo najpresnejšie vyrozumenie všetkých záchranných zložiek, pretože pri záchrane života sa počíta každá jedna sekunda," ozrejmil riaditeľ OS ZZS Marian Povolný.



Vedúci Krajského operačného strediska Bratislava Dalibor Pavlík podotkol, že operátori v minulosti zaznamenali situáciu, keď sa po dopravnej nehode aktivoval eCall, posádka auta bola bez zranení a chcela nehodu utajiť. "Na výzvu z príslušného operačného strediska nereagovala a na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky," povedal. Ako ďalej vysvetlila Lucia Kašpráková Sabová za Sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, z eCallu vie operátor presnú polohu nehody aj informácie o tom, koľko ľudí bolo na mieste.



Počet eCallov podľa jej slov každoročne stúpa. Pochopiteľne to podľa nej súvisí s tým, že od roku 2018 sú zariadením povinne vybavené všetky nové autá. Zo štatistík vyplýva, že v roku 2024 operátori tiesňovej linky 112 zaznamenali 7596 manuálnych a 1506 automatických eCallov. V roku 2023 bolo manuálnych eCallov 5542 a automatických 1056.