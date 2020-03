Po dlhej a vážnej chorobe zomrel jazykovedec Viliam Mruškovič

Martin 2. marca (TASR) - Po dlhej a vážnej chorobe zomrel v pondelok vo veku nedožitých 80 rokov slovenský jazykovedec, etnolingvista, archivár, pedagóg a prekladateľ Viliam Mruškovič. TASR o tom informoval tajomník žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Igor Válek.



Mruškovič sa narodil 13. júla 1940 v Smoleniciach. "Po maturite na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu nemeckého a slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Ešte počas štúdia odišiel v roku 1961 do Trstenej na Orave, kde vyučoval cudzie jazyky na jedenásťročnej strednej škole, neskôr na Gymnáziu Martina Hattalu," uviedol Válek.



V roku 1972 odišiel Mruškovič na žiadosť vedenia Matice slovenskej (MS) do Martina, kde vykonával funkciu riaditeľa Literárneho archívu, neskôr vedeckého tajomníka (1973) a od roku 1987 aj správcu MS. "Potom pracoval ako archivár v Literárnom archíve MS až do odchodu do dôchodku v roku 2001. Ako erudovaný odborník a výborný pedagóg aj neskôr ako dôchodca (až do roku 2004) vyučoval nemčinu a potom aj španielčinu a taliančinu na Jazykovej škole v Martine," dodal tajomník žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov.



Mruškovič ovládal aktívne a pasívne niekoľko desiatok európskych jazykov. "Preložil niekoľko románov a náročných odborných publikácií. Získal cenu Literárneho fondu za odborný preklad knihy Pablo Picasso (Slovart, Bratislava 1992). Vyvrcholením jeho celoživotného štúdia jazykov a etník Európy je doteraz neprekonaná encyklopédia Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia - Europa linguarum nationumqve. Je to obsiahla encyklopédia jazykových a národných spoločenstiev Európy a je v slovenskom i v európskom rámci ojedinelým pokusom zmapovať etnolingvistické bohatstvo kontinentu," podotkol Válek.



Posledná rozlúčka s Viliamom Mruškovičom bude v piatok 6. marca 2020 v Dome smútku pri Národnom cintoríne v Martine.