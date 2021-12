Po dvoch rokoch na lyže do Bachledky

Ždiar 22. decembra (OTS) - Dočkali sme sa! Po dvoch rokoch nastal čas nachystať si lyže a snowboardy! Najväčšie lyžiarske stredisko v Belianskych Tatrách a v malebnom goralskom regióne začalo so zasnežovaním začiatkom decembra. Efektívne využilo poveternostné podmienky a ešte 11.12. otvorilo lyžiarsku sezónu s parkovaním zadarmo.Zdroj Foto: Bachledova dolinaNásledne boli do prevádzky pustené ďalšie zjazdovky – Majstrák a Hrebeň. Tento víkend k nim pribudne zjazdovka Furmanec I. a Bachledka I., čo zabezpečí lyžovačku v troch prepojených dolinách (Bachledova dolina, Malá Franková, Jezersko). V prevádzke tak bude už 5 zo 7 zjazdoviek, kabínová lanovka, 4-sedačka Jezersko, 3 vleky a Gorgyho lyžiarska škola aj s pásovými dopravníkmi. Ďalšie zjazdovky budú spustené následne. Celkovo bude tento víkend otvorených už necelých 6km z 8km zjazdoviek s rôznym stupňom obtiažnosti, od modrej až po čiernu v 3 prepojených dolinách. Bachledka je navyše členom združenia TATRY SUPER SKI, ktoré združuje 18 stredísk na Slovensku a v Poľsku. Umožňuje lyžovačku na jeden skipas až na 95 zjazdovkách a 86 lanovkách a vlekoch. Bachledke si prvé lyžiarske kroky a zábavu na snehu užije každý, veľkí aj malí. Bachledka ponúka licencovaných inštruktorov a plne vybavenú požičovňu lyží, snowboardov a bežiek.Samozrejmosťou je denná údržba zjazdoviek, večerné lyžovanie, požičovňa a servis lyží, bezplatné parkovisko pri zakúpení jedno a viacdňových skipasov a skibus.Lyžiarov, ale aj nelyžiarov poteší až 2,5km dlhá sánkarská trať na prírodnom snehu a 20km bežkárskych tratí v nádhernej prírode na hranici Pieninského a Tatranského národného parku.Jedinečné výhľady na panorámu zasnežených Belianskych Tatier je možné zažiť na Chodníku korunami stromov, ktorého súčasťou je aj 32 metrov vysoká vyhliadková veža so suchým toboganom a adrenalínovou sieťou na vrchole.Zdroj Foto: Bachledova dolinaPriamo v stredisku, ale aj jeho okolí sú rôzne možnosti ubytovania. Na hrebeni vedľa Chodníka korunami stromov zažijete ubytovanie v obklopení prírody v Apartmánoch Panorama alebo Apartmánoch Bachledka vedľa nástupnej kabínovej lanovky, alebo Penzión Ski Jezersko s novým wellnesom.Gastro prevádzky priamo pri svahoch stredisko ponúka tiež, ich prevádzka prebieha podľa aktuálnych nariadení.Zdroj Foto: Bachledova dolinaPrevádzka lyžiarskeho areálu je podľa podmienok a preventívnych nariadení vydaných vládou SR.