DÁŽĎ NÁS SCHLADÍ: Po horúčavách prídu búrky s krúpami

Bratislava 12. augusta (TASR) – Po vysokých teplotách bude v pondelok na strednom, západnom a severnom Slovensku pršať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami.



Výstraha pred búrkami platí od pondelka od 21.00 h do utorka (13. 8.) do 6.00 h. Búrky sa predpokladajú v niektorých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja.



V týchto okresoch je zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré podľa meteorológov predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 – 85 kilometrov za hodinu," uviedol SHMÚ.



Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí pre okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde môže teplota dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Výstraha platí do 19.00 h.



Na Záhorie sa blíži silná búrka, ktorá vykazuje aj supercelárne črty

Na Záhorie sa od západu blíži silná búrka, ktorá vykazuje aj supercelárne črty. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.



"Pravdepodobné sú silné nárazy vetra, väčšie krúpy, prechodne aj intenzívny lejak," uvádzajú meteorológovia.



Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí pre okresy Skalica, Senica, Malacky a Bratislava. "S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 50 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 70 - 110 kilometrov za hodinu," informuje SHMÚ na internetovej stránke. Pri búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch či stekanie vody zo svahov, zatápanie pivníc, podchodov a podjazdov.



Výstraha platí do 20.30 h.