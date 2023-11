Po incidente s Matovičom obmedzili možnosti médií v priestoroch NR SR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Médiá budú mať v Národnej rade (NR) SR obmedzené možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy. A to do doby, kým predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš oficiálne neuistí vedenie parlamentu, že poslanci z jeho klubu nebudú zasahovať do vstupov iných politikov pre médiá. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD).



Šéf parlamentu priblížil, že dokým nedostane oficiálne uistenie od Šipoša, médiá budú môcť nahrávať poslancov len v priestoroch knižnice v parlamente a v tlačovkovej miestnosti. Chce tak predísť ďalším incidentom.



"Len čo mi predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš dokáže zagarantovať, že všetci členovia tohto poslaneckého klubu budú dodržiavať základné pravidlá slušnosti, toto obmedzenie bude zrušené," povedal Pellegrini.



K zmene usmernenia došlo po stredajšom (15. 11.) incidente, kedy poslanec Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vulgárnym slovným útokom narušil prípravu do živého vstupu poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD).



Matovič na tlačovej konferencii reagoval, že sa vzdá mandátu poslanca NR SR, pokiaľ Pellegrini splní dva svoje predvolebné sľuby. Hovorí o sľube zabezpečiť dôchodcom 13. dôchodky vo výške 640 eur ešte pred týmito Vianocami a tiež, aby nezobral dôchodcom rodičovský dôchodok.



Líder hnutia Slovensko priblížil, že pri incidente reagoval na osočenie od Mažgúta. Matovič sa ospravedlnil všetkým, ktorých sa jeho slová dotkli. Pellegriniho konanie označil za šikanu a myslí si, že sa rozhodol uplatňovať princíp kolektívnej viny voči novinárom, poslancom aj občanom SR, ktorí majú právo na prístup k informáciám. "Uzavrieť médiá do takéhoto akvária, kde za nami je obrovský vestibul, nie je normálne," povedal. Pellegrini podľa neho riešil situáciu nevhodne a neprimerane a individuálny konflikt využíva na to, aby eliminoval tie médiá, "ktoré mu nejdú po ruke".



Poslanci za SaS skonštatovali, že smernica obmedzujúca priestor na nahrávanie je protiústavná. "Právny štát na Slovensku je unášaný," vyhlásila Mária Kolíková (SaS) a poukázala aj na ďalšie kroky novej vlády. Tvrdí, že krédom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sú "lži, pomsta a popieranie všetkého, čo súvisí s právnym štátom". Ondrej Dostál (SaS) hovorí o výraznom zásahu do práce médií a práva občanov byť informovaný o veciach verejných. NR SR tak podľa jeho slov zasahuje do ústavou garantovaných práv a slobôd, pričom obmedzuje nielen médiá, ale najmä ich divákov a čitateľov. SaS nevidí zákonný priestor na takéto obmedzenie zo strany vedenia parlamentu.