Po ministrovi zdravotníctva je v karanténe aj minister M. Krajniak

Bratislava 7. septembra (TASR) – Po ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčím (OĽANO) sa dostal do karantény aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Zatiaľ čo Krajčí sa stretol s osobou pozitívnou na nový koronavírus, v prípade Krajniaka ide o preventívnu samoizoláciu, keďže u jedného z pracovníkov ministerstva sa objavili príznaky ochorenia. Informovali o tom Hospodárske noviny.



Napriek karanténe dvoch ministrov by mala v stredu (9. 9.) zasadať aj vláda. Potvrdila to v pondelok ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), podľa ktorej zatiaľ nie sú informácie o obmedzení nadchádzajúceho rokovania.