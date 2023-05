Po nehode autobusu sú v UNB hospitalizovaní 12 pacienti

Bratislava 16. mája (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) je po pondelkovej (15. 5.) hromadnej nehode na D2 hospitalizovaných 12 pacientov, z toho traja sú v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.



Dvoch pacientov s ľahšími poraneniami plánujú v utorok prepustiť do domácej liečby. "Ostatní majú stredne ťažké až ťažké zranenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu," doplnila hovorkyňa. Celkovo v pondelok do UNB previezli 29 pacientov. "Včera sme ošetrili osem ťažko zranených, dvoch stredne ťažko zranených a 19 ľahšie zranených pacientov," priblížila Kliská.



V skalickej nemocnici sú aktuálne po nehode hospitalizované štyri pacientky vo veku 70 až 78 rokov so stredne ťažkými a ťažkými zraneniami. "Ide prevažne o viacpočetné zlomeniny, pomliaždeniny, otras mozgu," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková. Jedna z pacientok musela byť podľa jej slov po prevoze okamžite operovaná. "Od včera sa stav pacientok výraznejšie nezmenil, ich stav je naďalej vážny," dodala.



V Nemocnici Malacky v pondelok ošetrili osem pacientov, pričom traja boli prepustení do domácej liečby a piati zostali hospitalizovaní. "Štyria ostávajú hospitalizovaní na chirurgickom oddelení, jeden na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny," ozrejmila pre TASR Martina Šoltésová, špecialistka internej a externej komunikácie spoločnosti, ktorej členom je aj prevádzkovateľ nemocnice v Malackách. Dodala, že všetci hospitalizovaní sú v súčasnosti v stabilizovanom stave.



Dopravná nehoda kamióna a autobusu, ktorá sa v pondelok predpoludním stala na diaľnici D2 v smere do Kútov, si vyžiadala jednu obeť, 13 osôb sa zranilo ťažko, osem utrpelo stredne ťažké poranenia a 38 osôb sa zranilo ľahko alebo neutrpelo žiadne poranenia.