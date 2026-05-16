Po novom bude možné aktivovať BOK na OP na viacerých miestach
Účinnosť nadobudli aj zmeny v zákone o pobyte cudzincov.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Vytvárať, meniť a resetovať bezpečnostné osobné kódy (BOK) na občianskych preukazoch bude po novom možné aj mimo oddelení dokladov Policajného zboru. Ďalšie miesta bude určovať Ministerstvo vnútra (MV) SR a zverejňovať ich na svojom webe. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorá 15. mája nadobudla účinnosť.
„Občan nebude musieť navštevovať často preťažené oddelenia dokladov len pre administratívne úkony, ktoré nevyžadujú priame rozhodovanie policajného orgánu. Ministerstvo vnútra bude môcť dynamicky rozširovať alebo upravovať zoznam pracovísk, ktoré sú technicky a personálne vybavené na prácu s eID kartami bez nutnosti opakovanej novelizácie zákona. Právomoc ministerstva určiť tieto miesta zaručuje, že úkony s citlivými údajmi budú prebiehať len v kontrolovanom prostredí subjektov, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy pre prácu s autentifikačnými prostriedkami,“ ozrejmil rezort vnútra, ktorý za úpravou stojí.
Účinnosť nadobudli aj zmeny v zákone o pobyte cudzincov. Rozširuje sa nimi okruh miest, na ktorých je možné vykonávať úkony spojené s aktiváciou, zmenou a resetovaním BOK pripojeného k dokladu o pobyte cudzinca. „Dosiaľ bolo možné robiť tieto úkony len na pracoviskách Policajného zboru, čo pri zvýšenom nápore žiadateľov spôsobuje dlhšie čakacie lehoty a preťaženie personálnych kapacít. Zníži sa tak administratívna záťaž cudzineckej polície a zefektívnia sa klientske služby pre cudzincov,“ dodalo ministerstvo.
