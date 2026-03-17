Po novom bude poškodzovanie vojnových pamätníkov trestným činom
Pri väčšej škode alebo odsúdení za takýto čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch je trest stanovený na odňatie slobody až na dva roky.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Do Trestného zákona pribudne nový trestný čin. Po novom ním bude aj poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.
Po novom tak pri znehodnotení či poškodení miesta, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej alebo vojenskej obete, pamätníku obetí holokaustu alebo inej genocídy, náhrobku či pamätníku, ktoré pripomínajú vojnovú či vojenskú udalosť, a spôsobení menšej škody bude hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok. Pri väčšej škode alebo odsúdení za takýto čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch je trest stanovený na odňatie slobody až na dva roky.
V prípade, ak by páchateľ spáchal čin z osobitného motívu, za krízovej situácie, ako verejný činiteľ, závažnejším spôsobom alebo by ním spôsobil značnú škodu, hrozilo by mu odňatie slobody na jeden rok až päť rokov. V prípade, ak by spáchal daný čin ako člen nebezpečného zoskupenia, spôsobil by ním škodu veľkého rozsahu alebo by ho spáchal na území požívajúcom ochranu, hrozil by mu trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.
Koaliční poslanci, ktorí za úpravou stoja argumentovali, že na poškodenie vojenských a vojnových pamätníkov treba s prihliadnutím na ich význam pozerať inak a odlišovať ich od poškodenia iných „bežných“ vecí.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. apríla.
Po novom tak pri znehodnotení či poškodení miesta, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej alebo vojenskej obete, pamätníku obetí holokaustu alebo inej genocídy, náhrobku či pamätníku, ktoré pripomínajú vojnovú či vojenskú udalosť, a spôsobení menšej škody bude hroziť trest odňatia slobody až na jeden rok. Pri väčšej škode alebo odsúdení za takýto čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch je trest stanovený na odňatie slobody až na dva roky.
V prípade, ak by páchateľ spáchal čin z osobitného motívu, za krízovej situácie, ako verejný činiteľ, závažnejším spôsobom alebo by ním spôsobil značnú škodu, hrozilo by mu odňatie slobody na jeden rok až päť rokov. V prípade, ak by spáchal daný čin ako člen nebezpečného zoskupenia, spôsobil by ním škodu veľkého rozsahu alebo by ho spáchal na území požívajúcom ochranu, hrozil by mu trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.
Koaliční poslanci, ktorí za úpravou stoja argumentovali, že na poškodenie vojenských a vojnových pamätníkov treba s prihliadnutím na ich význam pozerať inak a odlišovať ich od poškodenia iných „bežných“ vecí.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. apríla.