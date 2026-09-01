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Po novom môžu sobášiť aj prezident, poslanci NR SR či členovia vlády
Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorá 1. septembra nadobudla účinnosť.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Snúbenci po novom môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva aj pred prezidentom SR, poslancom Národnej rady (NR) SR a členom vlády SR. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorá 1. septembra nadobudla účinnosť.
„Novela rozširuje okruh osôb, pred ktorými možno vyhlásenie urobiť, aj na prezidenta SR, poslanca NR SR a člena vlády SR. (...) Novela súčasne ustanovuje, že ak sa má vyhlásenie o uzavretí manželstva urobiť pred prezidentom SR, poslancom NR SR alebo členom vlády SR, snúbenci matričnému úradu predložia písomný súhlas tejto osoby,“ ozrejmila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá za úpravou stojí.
Dosiaľ mohli snúbenci urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom či povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
„Novela rozširuje okruh osôb, pred ktorými možno vyhlásenie urobiť, aj na prezidenta SR, poslanca NR SR a člena vlády SR. (...) Novela súčasne ustanovuje, že ak sa má vyhlásenie o uzavretí manželstva urobiť pred prezidentom SR, poslancom NR SR alebo členom vlády SR, snúbenci matričnému úradu predložia písomný súhlas tejto osoby,“ ozrejmila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá za úpravou stojí.
Dosiaľ mohli snúbenci urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom či povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.