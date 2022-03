Po odchode Dostála by mal prísť do klubu SaS J. Rudolf

Bratislava 23. marca (TASR) - Po odchode poslanca Národnej rady (NR) SR za SaS Ondreja Dostála z parlamentu by mal do poslaneckého klubu SaS vstúpiť súčasný šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf. V stredu to potvrdil predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík.



Rudolf odviedol podľa Sulíka na poste šéfa hmotných rezerv za posledné dva roky veľa krízovej práce, nastavil nanovo procesy a odstránil najväčšie nedostatky. Táto inštitúcia je podľa neho stabilizovaná. Nechcel zatiaľ povedať, kto Rudolfa nahradí vo funkcii.



Dostál odchádza z parlamentu, pretože nastupuje na post štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Jeho menovanie k 4. aprílu 2022 schválila v stredu vláda.