Po prekonaní COVID-19 sa môžu objaviť aj kardiovaskulárne komplikácie

Bratislava 6. marca (TASR) - Koronavírusová infekcia zanecháva dlhodobé následky u mnohých pacientov aj v prípade, keď nešlo o ťažko chorých, ktorí by sa museli liečiť v nemocnici. Po prekonaní COVID-19 sa u pacienta môžu objaviť kardiovaskulárne komplikácie. Upozornila na to kardiologička Anna Vachulová.



Pri infekcii COVID-19 môže dôjsť k poškodeniu srdca na rôznych úrovniach. "Jednak môže dôjsť k rozkolísaniu hodnôt krvného tlaku, vzniku arytmií, zápalu srdcového svalu, až k akútnemu srdcovému zlyhávaniu. Obávanou komplikáciou môže byť poškodenie koronárnych ciev trombózou, so vznikom poškodenia koronárnych tepien až infarktu myokardu," vymenovala Vachulová. Komplikácie po prekonaní ochorenia COVID-19 sa môžu objaviť aj u ľudí bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia.



Pod vznik komplikácií sa môže podpisovať aj kombinácia liekov, ktoré sa využívajú pri liečbe nákazy novým koronavírusom. "Tvrdenie, že pacienti, užívajúci antihypertenzíva, môžu mať ťažší priebeh ochorenia COVID-19, je zavádzajúce. Z viacerých krajín ako Čína, Taliansko, Francúzsko, USA boli publikované dáta, že ak pacienti dôsledne užívali predpísané antihypertenzíva, mali v prípade nakazenia COVID-19 ľahší priebeh infekcie, nižšiu potrebu hospitalizácií, kratšiu dobu hospitalizácií a nižší výskyt kardiovaskulárnych komplikácií," upozornila však Vachulová.



Podľa nemeckej štúdie môže COVID-19 zanechať na srdci štrukturálne zmeny, aké sa na tomto orgáne objavujú po infarkte. Podľa lekárky je to v dôsledku toho, že zápal vyvolaný novým koronavírusom vedie k aktivácii systému zrážania krvi. "V dôsledku toho dôjde k poškodeniu koronárnych ciev trombózou ako pri infarkte myokardu," vysvetlila Vachulová. Či je poškodenie srdca dočasné alebo trvalé, záleží od pacienta a od toho, či trpel predtým kardiovaskulárnym ochorením.



Závažnou komplikáciou v súvislosti s COVID-19 je embólia. "Na základe metaanalýzy štúdií publikovanej v minulom roku môže byť riziko tromboembólie až 20 percent," uviedla Vachulová.



Lieky na riedenie krvi môžu pomôcť pacientom minimalizovať riziká súvisiace s krvnými zrazeninami. "Lieky na riedenie krvi musia byť ordinované odborníkmi. Pretože lieky na riedenie krvi na jednej strane minimalizujú riziko vzniku krvných zrazenín, ale na druhej strane zvyšujú riziko krvácania. Neodborné a neopodstatnené užívanie liekov na riedenie krvi môže mať za následok krvácavé komplikácie," upozornila Vachulová.