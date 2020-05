PO ROKOCH ZAVOLALA MATKE: 19 rokov bola Silvia Záhradníková nezvestná

Bratislava 27. mája (TASR) - Polícia získala nové informácie o 19 rokov nezvestnej Silvii Záhradníkovej. Jej matka oznámila na linke 158, že dcéra ju telefonicky kontaktovala ešte pred mesiacom. Polícii sa nezávisle od toho ozvala na sociálnej sieti aj tretia osoba s ďalšími informáciami. Identitu dnes už 35-ročnej Záhradníkovej majú preveriť zahraniční partneri polície v Španielsku. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Matka nezvestnej osoby sa vyjadrila, že je presvedčená o tom, že hlas v telefóne, ktorý ju pred časom kontaktoval, patrí jej dcére," opísala polícia. Identitu nezvestnej majú dokazovať podľa matky aj dve zaslané fotografie, ktoré z diaľky zachytávajú dospelú ženu.



Policajti už telefonicky kontaktovali osobu, ktorá o sebe tvrdí, že je Silvia Záhradníková. Poskytli jej tiež všetky relevantné informácie, ktoré by mohli viesť k zrušeniu pátrania. "Nateraz, z neznámych dôvodov, odmietla možnosť ísť osobne na najbližší policajný útvar v Španielsku, kde by sa mala nachádzať, čím by došlo k overeniu jej totožnosti a stiahnutiu pátrania. Policajný zbor medzitým kontaktoval svojho zahraničného partnera v Španielsku so žiadosťou o vykonanie previerky osoby," vysvetlila polícia.



Silvia Záhradníková sa stratila v roku 2001 vo veku 16 rokov, keď odišla z domu v okrese Nové Zámky bez dokladov. Ide o aktuálne najdlhšie nezvestnú osobu, ktorá sa stratila ako neplnoletá. Policajný zbor vykonával nasledujúce roky previerky na území Slovenskej republiky aj v zahraničí, avšak bez výsledku. Situácia sa zmenila až v poslednom období.