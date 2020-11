Po sťažnostiach na hluk z vrtuľníkov prijala STA viacero opatrení

Košice 22. novembra (TASR) – Na zníženie hluku z preletov cvičných vrtuľníkov pre obyvateľov Košíc a okolia prijala v uplynulých mesiacoch spoločnosť Slovak Training Academy (STA) viacero opatrení. Informoval o tom hovorca spoločnosti Dušan Tokarčík. Na prelety a s tým súvisiaci hluk sa obyvatelia sťažovali najmä v letných mesiacoch.



"Na jar sme pre opatrenia proti pandémii a neistú situáciu nedokázali odlietať toľko letových hodín, koľko naši študenti potrebujú. V júli a v auguste sa preto program nahustil a lietalo sa viac, ako sme pôvodne na toto obdobie plánovali. Obyvateľom nášho regiónu preto ďakujeme za trpezlivosť a zhovievavosť," uviedol konateľ STA Lukáš Halás. Súkromné výcvikové stredisko pre pilotov vrtuľníkov pôsobí na košickom letisku od októbra 2017.



V rámci prijatých opatrení sa od septembra nelieta hlučnejším vrtuľníkom M17, zmenili sa trasy letov, obchádzajú sa zastavané územia a vrtuľníky lietajú vyššie. "Chápeme požiadavky obyvateľov a každú prípadnú sťažnosť dôkladne preverujeme. Veliaci pilot pri vedení letu je však povinný brať ohľad na bezpečnosť letu, poveternostné podmienky a musí sa riadiť pokynmi riadiaceho letovej prevádzky. Z tohto dôvodu sa môže čas od času stať, že zaletíme bližšie k obydliam. Za to sa, samozrejme, ospravedlňujeme," konštatoval Halás.



Pozitívne zmeny a menej hluku vníma v posledných mesiacoch aj starosta mestskej časti Pereš Jozef Karabin. "Situácia s nočnými preletmi vrtuľníkov sa v októbri a novembri oproti augustu zmenila k lepšiemu, no ideálny stav to nie je, keďže sa Pereš nachádza v blízkosti medzinárodného letiska," uviedol Karabin. V poslednom období dostal dve ústne sťažnosti na nočné prelety.



Aj podľa starostky blízkej obce Malá Ida Jany Kallovej v lete v obci pociťovali vysokú intenzitu preletov. "Od začiatku septembra sa však situácia výrazne zlepšila. Je citeľné, že po stretnutí starostov so zástupcami spoločnosti Slovak Training Academy sa zrealizovali opatrenia na zmiernenie hlučnosti a intenzity lietania vrtuľníkov. V poslednej dobe sme nezaznamenali sťažnosti od obyvateľov," uviedla. Ocenila snahu o zmiernenie následkov výcviku a o otvorenú komunikáciu na túto tému.



Súkromná akadémia uvádza, že v regióne zamestnáva viac ako 300 ľudí. Výcvik pilotov sa napriek koronakríze nezastavil. "K obyvateľom nášho regiónu sa chceme správať zodpovedne. Naša spoločnosť vykonáva lety podľa platných národných a európskych predpisov, ale berieme ohľad aj na obyvateľov dotknutých obcí a snažíme sa zmierniť dosah našej činnosti na ľudí tak, ako sa len dá," doplnil Halás.



Súkromná letecká akadémia v spolupráci s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach školí pilotov zo Slovenska i zahraničia vrátane príslušníkov Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.