Po Štefánikovi vyšiel v USA aj Banášov Dubček

Bratislava 23. novembra (TASR) - Po vydaní románu slovenského autora Jozefa Banáša "Prebijem sa! Štefánik" prichádza na knižný trh v USA aj jeho úspešný titul "Zastavte Dubčeka!". Cenou SC PEN ovenčený román vychádza v predvečer 99 výročia narodenia Alexandra Dubčeka (27. novembra 1921) v newyorskom vydavateľstve Hybrid Global Publishing v kooperácii s Global Slovakia.



Román Zastavte Dubčeka!, ktorý v roku 2009 vydal Ikar Bratislava, podáva nielen ucelený obraz o spoločensko-politickej situácii v rokoch, keď sa myšlienky socializmu ujímali i reformovali, ale spájaním zaujímavých faktov zo súkromného života Dubčekovcov vytvára aj pôsobivý ľudský portrét najznámejšieho česko-slovenského politika moderných dejín. Do angličtiny ho preložil James Sutherland Smith.



Titulná fotografia knižnej novinky je dielom slovenského fotografa Jána Lörincza. Predslov napísali profesori Michael J. Kopanic z Univerzity Maryland, John Palka z Washingtonskej univerzity v Seattli a Josette Baer z Univerzity v Zürichu. Profesor Kopanic zdôraznil, že niet iného Slováka, ktorý by bol vo svete známy tak, ako Alexander Dubček. Profesor John Palka, vnuk niekdajšieho predsedu vlády ČSR Milana Hodžu, ocenil Banášovo realistické spracovanie Dubčekovho príbehu.



"Som dojatý, snažím sa svojimi knihami zviditeľňovať Slovensko a jeho významné osobnosti. Nie vždy vysielame do sveta tie správne signály, o to viac sa teším, že som k šíreniu dobrého mena mojej vlasti aj takto prispel," komentoval uvedenie svojej ďalšej knihy na americkom trhu Banáš, ktorý patrí medzi najprekladanejších slovenských autorov. Jeho diela vyšli v 14 krajinách.