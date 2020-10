Prezidentka vyzýva na reálnu pomoc pre šport a kultúru

Bratislava 1. októbra (TASR) - Je potrebná konkrétna a rýchla pomoc, ďalšie odďaľovanie konkrétnych riešení môže pre mnohých, ktorí pracujú v oblasti kultúry, športu a kreatívneho priemyslu, znamenať zásadné existenčné ohrozenie. Po stretnutí s ich zástupcami to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlava štátu ocenila, že účastníci stretnutia napriek zložitej situácii priniesli do diskusie aj konkrétne riešenia. Vyzvala na naplnenie volania po solidarite skutočným obsahom.









"Kompenzácie za výpadok príjmov, po ktorých dnes hlavne volajú, majú zmysel, keď prídu včas a keď sa ešte dokážu situácii prispôsobiť. Rozumiem slovám účastníkov stretnutia, že teraz, sedem mesiacov od vypuknutia krízy, už od štátu očakávajú viac ako prísľub, že na riešení sa pracuje. Je potrebná konkrétna a rýchla pomoc," uviedla prezidentka. Podotkla, že nemôže byť v spoločenskom záujme, aby situácia eskalovala a aby pandémia poznačila i vzťahy a súdržnosť, ktoré sú v súčasnosti potrebné. "Nespokojnosť je zlý sprievodca. Predíďme jej tým, že ukážeme schopnosť načúvať a reálne pomôcť. Naplňme volanie po solidarite skutočným obsahom," apeluje.







Poukázala na to, že po prísnych opatreniach z jari sa obchody a rôzne prevádzky časom vrátili do pôvodného režimu, no na hromadné podujatia sa naďalej vzťahovali rôzne obmedzenia, pričom ľudia z tejto oblasti prepadli aj sitom pomoci. "Tržby v týchto odvetviach pritom klesli za prvý polrok o viac ako 80 percent a je zrejmé, že obdobný prepad nás čaká aj v druhom polroku," upozornila.



Hlava štátu zároveň ocenila, že aj napriek ťažkej situácii si ľudia pracujúci v týchto oblastiach uvedomujú potrebu prísnejších opatrení. "Sú solidárni s tými, ktorých musíme chrániť. Buďme preto rovnako solidárni a ústretoví aj my k nim," dodala.