Po výbuchu v bytovke začnú s postupnou demontážou vrchných poschodí

Prešov 9. decembra (TASR) – S demontážou minimálne štyroch najvyšších poschodí bytovky, v ktorej v piatok (6. 12.) došlo k výbuchu plynu, začnú v najbližších dňoch. Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu mesta Prešov to povedal jeho tajomník Peter Kulan. Podľa prešovskej radnice dopadli revízne skúšky kladne a obyvatelia vybraných okolitých bytových domov sa môžu opäť nasťahovať do svojich bytov.



Podľa Kulana sú vrchné poschodia bytovky v dezolátnom stave, a preto začnú s postupnou asanáciou. „Z nášho pohľadu ohrozujú život a zdravie občanov. Minimálne štyri poschodia musíme dať dole. Následne po ich odstránení sa ukáže čo ďalej, ako sa rozhodneme a ako sa situácia vyvinie, či bude potrebné búrať ďalej, alebo či budú aj nejaké iné možnosti s bytovým domom,“ spresnil Kulan s tým, že na takzvané odstrihávanie jednotlivých panelov použijú ťažkú techniku. S prípravnými prácami plánujú začať v utorok (10. 12.), podľa neho ide o náročný proces najmä z časového hľadiska.



Ako zdôraznil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, vzhľadom na to, že jedna osoba je nezvestná a mala by sa nachádzať na 12. poschodí, je postupná demontáž najhumánnejším spôsobom.



V pondelok oplotením vytýčili takzvanú bezpečnú zónu okolo bytového domu číslo 7, kde plyn vybuchol. „Máme spracovaný statický posudok a čakáme na spracovanie ďalších posudkov. Chceme vedieť aj názor súdneho znalca v oblasti statiky,“ povedal s tým, že so záchrannými prácami budú pokračovať a v utorok (10. 12.) začnú realizovať násyp v okolí tejto bytovky, ktorý má slúžiť na ochranu inžinierskych sietí v okolí.



„Revízne skúšky sú v súčasnosti ukončené, výsledky sú kladné. To znamená, že obyvatelia sa postupne môžu vracať do svojich bytov. Platí to pre bytové domy číslo 5 a takisto pre bytový dom - konkrétne vchody 11 a 13,“ povedal Tomek.



K bytovkám boli počas dňa pristavené aj veľkokapacitné kontajnery. Tie mali okrem iného slúžiť aj na úlomky, ktoré sa obyvateľom dostali do bytov po explózii. „Pri prácach im boli nápomocní aj mestskí policajti,“ dodal s tým, že bytovka číslo 9 je naďalej v takzvanej zóne ohrozenia a nie je možné, aby sa do nej v súčasnosti evakuovaní obyvatelia vrátili. Sprístupnená je im len krátkodobo, a to z dôvodu zabezpečenia bytov.



Plyn vybuchol v piatok (6. 12.) v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 7 v Prešove. Nešťastie si vyžiadalo sedem obetí, jedna osoba je nezvestná a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila.