Kauzou Gemerský mlyn sa bude zaoberať súd asi až na jeseň

Bratislava 19. mája (TASR) – Po zrušenom marcovom termíne odvolacieho konania v kauze Gemerský mlyn na Krajskom súde v Bratislave (KS) možno predpokladať, že odvolací súd sa bude zaoberať prípadom na jeseň. Pre TASR to uviedol hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



"V predmetnej trestnej veci bol termín verejného zasadnutia, vytýčený na 25. marca, zrušený z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu.



Senát začne opätovne vytyčovať termíny zasadnutí všetkých zrušených pojednávaní, a to v časovom poradí, ako boli postupne na začiatku šírenia epidémie a s tým spojenými opatreniami zrušované. Možno predpokladať termín zasadnutia v tejto trestnej veci v jesenných mesiacoch 2020," objasnil hovorca.



Senát Okresného súdu Bratislava II uznal 31. januára 2019 Jozefa V. a Ľubomíra N. - niekdajších členov Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM) vinnými z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.



Zhodne ich odsúdil na 12 rokov. Vina bola podľa súdu obžalovaným preukázateľne dokázaná, keď svojím podpisom spôsobili SR škodu vyššieho rozsahu. Obhajca a dvojica podali odvolanie. Obžalovaní by mali zároveň uhradiť aj spôsobenú škodu vo výške viac ako 4,7 milióna eur.



Podľa obžaloby mali byť zodpovední za to, že FNM v rámci mimosúdnej dohody neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský mlyn viac ako 4,7 milióna eur. Obžalovaní podpísali dohodu o mimosúdnom vyrovnaní. Podľa prokurátora nie je zrejmé, prečo sa akceptovalo mimosúdne vyrovnanie, keď FNM predchádzajúci spor na odvolacom KS v Bratislave vyhral. Existoval podľa neho úmysel schváliť spornú dohodu za každú cenu.



Jozef V. pripomenul, že výkonný výbor bol plne pod kontrolou strany Smer-SD. Väčšia časť finančných prostriedkov z predmetnej sumy z FNM skončila na účte konateľa spoločnosti, maďarského občana Zoltána H. vo Švajčiarsku.



Jozef V. ako nominant SNS tvrdí, že on sa na hlasovaní Výkonného výboru FNM zdržal. Ľubomír N. - ďalší nominant SNS – bol podľa neho proti a nominant HZDS tiež. Strana Smer-SD mala v čase kauzy vo výbore šesť členov, HZDS dvoch členov a SNS troch členov vrátane oboch obžalovaných.



Gemerský mlyn sprivatizovali najskôr dve osoby v roku 1992 a v tom istom roku FNM odstúpil od zmluvy. Následne v roku 1995 dvaja spomínaní majitelia zažalovali FNM za to, že im nevyplatil ich peniaze. Súd však dal v júni roku 2010 za pravdu FNM. Spoločnosť Gemerský mlyn potom zaslala návrh na mimosúdnu dohodu a FNM postupne na ňu, napriek rozhodnutiu KS v Bratislave a odmietavému názoru právneho zástupcu, pristúpil.