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Pobočky Slovenskej pošty budú 1. septembra otvorené štandardne
Dňom pracovného pokoja nie je ani 15. september, ale zostáva sviatkom z hľadiska odmeňovania a zamestnanci majú za prácu v tento deň nárok na príplatok.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Pobočky Slovenskej pošty budú v utorok 1. septembra otvorené ako počas bežného pracovného dňa, bez osobitných obmedzení otváracích hodín z dôvodu štátneho sviatku.
Pre TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Prvého septembra je naďalej štátny sviatok Deň ústavy, ale už nie je dňom pracovného pokoja.
„Celkové náklady na mzdové zvýhodnenia závisia od počtu zamestnancov a hodín odpracovaných v danom režime,“ uviedla Peterová.
Zamestnancovi za prácu vo sviatok síce patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 100 % priemerného zárobku, ale za prácu 1. septembra, keďže nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom podľa Zákonníka práce, na príplatok nárok nevzniká.
Dňom pracovného pokoja nie je ani 15. september, ale zostáva sviatkom z hľadiska odmeňovania a zamestnanci majú za prácu v tento deň nárok na príplatok.
„Za prácu v sobotu patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu a za prácu v nedeľu vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu,“ dodala Peterová.
Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje 1291 pobočiek, ich počet postupne naďalej klesá. V rámci pokračujúcej optimalizácie siete podľa plánu transformácie spoločnosti od začiatku tohto roka k 1. augustu trvalo ukončila prevádzku 41 nepovinných pobočiek, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie, prevažne v malých obciach. Plánovaný počet zatvorenia ďalších pobočiek v tomto roku pošta neprezradila. V roku 2025 už zatvorila 45 pobočiek - 22 v okresných a 23 v krajských mestách. Zdôvodnila to dlhodobým poklesom využívania kamenných pobočiek, pričom vyše 1000 je stratových.
Pre TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Prvého septembra je naďalej štátny sviatok Deň ústavy, ale už nie je dňom pracovného pokoja.
„Celkové náklady na mzdové zvýhodnenia závisia od počtu zamestnancov a hodín odpracovaných v danom režime,“ uviedla Peterová.
Zamestnancovi za prácu vo sviatok síce patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 100 % priemerného zárobku, ale za prácu 1. septembra, keďže nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom podľa Zákonníka práce, na príplatok nárok nevzniká.
Dňom pracovného pokoja nie je ani 15. september, ale zostáva sviatkom z hľadiska odmeňovania a zamestnanci majú za prácu v tento deň nárok na príplatok.
„Za prácu v sobotu patrí mzdové zvýhodnenie vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu a za prácu v nedeľu vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu,“ dodala Peterová.
Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje 1291 pobočiek, ich počet postupne naďalej klesá. V rámci pokračujúcej optimalizácie siete podľa plánu transformácie spoločnosti od začiatku tohto roka k 1. augustu trvalo ukončila prevádzku 41 nepovinných pobočiek, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie, prevažne v malých obciach. Plánovaný počet zatvorenia ďalších pobočiek v tomto roku pošta neprezradila. V roku 2025 už zatvorila 45 pobočiek - 22 v okresných a 23 v krajských mestách. Zdôvodnila to dlhodobým poklesom využívania kamenných pobočiek, pričom vyše 1000 je stratových.