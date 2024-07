Horský záchranár: Počas búrky sa v horách znásobuje nebezpečie

Vysoké Tatry 12. júla (TASR) - Počas búrky sa v horách znásobuje nebezpečie. Je potrebné mať pred ňou rešpekt a pred turistikou sledovať počasie. Tvrdí to záchranár Horskej záchrannej služby (HZS) Ján Šustr, ktorý vo štvrtok (11. 7.) zasahoval v Monkovej doline v Belianskych Tatrách, kde došlo k tragickej udalosti.



"Je potrebné si vždy pozrieť podrobnú predpoveď počasia. Na radare je možné vidieť aktuálny stav búrok a zrážok. V Belianskych Tatrách je terén náročný a pôdny kryt nestabilný. Erózia je tam trvalý problém a keď spadne taký objem vody naraz, na takom malom území a v strmých svahoch, tak sa zosuvom pôdy nedá nijako zabrániť," uviedol Šustr.



Podľa jeho slov je potrebné mať veľký rešpekt pred búrkami. "Výstraha pred búrkami bola vyhlásená a hory znásobujú toto nebezpečie. Nie je sa kde skryť. To, že bol prístrešok postavený v lese, nenasvedčovalo vôbec tomu, žeby to malo byť zasiahnuté zhora, ale tá dolina je strmá vo všetkých častiach. Spadlo tam násobne viac kamenných lavín. My sme ich narátali asi šesť, sedem a jedna z nich zasiahla to miesto, kde sa schovávali turisti," vysvetlil Šustr s tým, že išlo o masu zo stromov, hliny, vody a kameňov.



V júli pred desiatimi rokmi došlo k podobnej situácii vo Vrátnej doline, kde zasypalo i lanovku. "Našťastie tam nedošlo k obetiam na životoch, ale k veľkým materiálnym škodám," povedal.



V horách sa podľa neho násobí nebezpečie aj úder bleskom, keďže je tam ich frekvencia vyššia. "V júli a auguste, keď sú veľké teplá, tak búrky vznikajú počas dňa. Je potrebné skoro ráno vyraziť na túru, aby človek už na obed bol niekde v bezpečí. Okolo obeda sa búrky tvoria a poobede je veľká šanca, že človeka zastihne. Keď sa to už stane, tak je potrebné nájsť si vhodné miesto. Nie pod nejakým skalným previsom alebo stromom, ale najlepšie niekde na voľnej ploche nejakú priehlbeň. Je ťažké sa pred búrkou skryť, treba ísť niekde do bezpečia," doplnil záchranár HZS.



Počas búrok už horskí záchranári v minulosti evidovali v Monkovej doline zosuvy alebo uväznených turistov. Počas búrok sa situácia môže podľa neho zopakovať. "Tomu sa nedá predísť. Zatvorená bude dlhé obdobie, pretože sú tam obrovské zosuvy a škody na chodníkoch. Všetky mosty sú zničené," dodal Šustr s tým, že to bol jediný oficiálny chodník, ktorý pretínal Belianske Tatry.



Štvrtková (11. 7.) tragická udalosť v Monkovej doline si vyžiadala dva ľudské životy a štyroch zranených. Ľudia zostali zakliesnení v prístrešku po zásahu kamennej lavíny. V oblasti bola vyhlásená mimoriadna situácia. V prístrešku sa nachádzalo 16 osôb. Na mieste zasahovali záchranári HZS z viacerých horských oblastí, pozemné posádky rýchlej zdravotnej pomoci, slovenský aj poľský záchranársky vrtuľník, ako aj dobrovoľní hasiči z obce Ždiar.