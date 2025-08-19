Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas celoslovenskej kontroly na cestách odhalili 957 priestupkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia vykonala 4395 dychových skúšok, pričom alkohol odhalila u 16 vodičov. U jedného vodiča zistila požitie inej návykovej látky, pričom vykonala 53 takýchto testov.

Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Počas celoslovenskej kontroly zameranej na dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorú vykonala polícia 15. augusta, identifikovala 957 priestupkov. Najviac priestupkov, 204, zaznamenala v Žilinskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji (14). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Polícia vykonala 4395 dychových skúšok, pričom alkohol odhalila u 16 vodičov. U jedného vodiča zistila požitie inej návykovej látky, pričom vykonala 53 takýchto testov. Polícia zároveň zadržala 13 vodičských preukazov.

Policajný zbor avizuje, že vo zvýšených kontrolách bude pokračovať.
