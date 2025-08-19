< sekcia Slovensko
Počas celoslovenskej kontroly na cestách odhalili 957 priestupkov
Polícia vykonala 4395 dychových skúšok, pričom alkohol odhalila u 16 vodičov. U jedného vodiča zistila požitie inej návykovej látky, pričom vykonala 53 takýchto testov.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Počas celoslovenskej kontroly zameranej na dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorú vykonala polícia 15. augusta, identifikovala 957 priestupkov. Najviac priestupkov, 204, zaznamenala v Žilinskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji (14). TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Polícia vykonala 4395 dychových skúšok, pričom alkohol odhalila u 16 vodičov. U jedného vodiča zistila požitie inej návykovej látky, pričom vykonala 53 takýchto testov. Polícia zároveň zadržala 13 vodičských preukazov.
Policajný zbor avizuje, že vo zvýšených kontrolách bude pokračovať.
Polícia vykonala 4395 dychových skúšok, pričom alkohol odhalila u 16 vodičov. U jedného vodiča zistila požitie inej návykovej látky, pričom vykonala 53 takýchto testov. Polícia zároveň zadržala 13 vodičských preukazov.
Policajný zbor avizuje, že vo zvýšených kontrolách bude pokračovať.