Odborníci: Počas chrípkovej sezóny je pre deti dôležitý pohyb vonku

Bratislava 30. novembra (TASR) - Počas chrípkovej sezóny je pre deti v rámci prevencie dôležitý každodenný pohyb vonku. Netreba však zabúdať na primerané oblečenie. "Pravidelné prechádzky vonku prekrvujú sliznice dýchacích ciest, očí a uší, čo podporuje ich funkciu," vysvetlil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci odporúčaní, ktoré zverejnil na webe. Pripomína aj význam hygieny rúk či vitamínov.



Základy hygieny je podľa úradu potrebné vštepovať deťom už od predškolského veku. "Umývanie rúk pred jedlom, po použití toalety, po ceste v hromadných dopravných prostriedkoch, pobyte na ihriskách a po príchode domov by sa pre deti malo stať samozrejmosťou," ozrejmil úrad. Nevyhnutnosťou je tiež naučiť deti používať vreckovky.



Imunitu detí možno podporiť najmä vitamínmi C, D, E a zinkom. Dopĺňať im treba aj omega 3 mastné kyseliny, ktoré si ich telo nevie vyrobiť. Obsiahnuté sú napríklad v rybom tuku, oleji z tresčej pečene či rakytníkovom a chia oleji.



Dôležité je tiež dopriať deťom dostatok odpočinku, aby sa ich telo zregenerovalo a doplnilo energiu na boj s vírusmi a baktériami. "Dieťa do troch rokov by malo ideálne spať 12 hodín, dieťa do šesť rokov najmenej desať hodín denne, starším deťom môže stačiť osem hodín," spresnil ÚVZ s tým, že večer by mali mať deti pokojový režim bez televízie a mobilu.



Netreba podľa neho podceňovať ani prostredie pre spánok. Detská izba by mala byť dostatočne vetraná a jej teplota by nemala presiahnuť 18 až 22 stupňov Celzia. "Vhodný nie je ani príliš suchý a prehriaty vzduch, pretože ten vysušuje sliznicu, ktorá je vstupnou bránou na preniknutie baktérií do tela," doplnil úrad.