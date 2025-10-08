< sekcia Slovensko
Počas Dňa bez nehody odhalili 325 priestupkov, z toho 141 za rýchlosť
Polícia v danom dni zároveň zaznamenala 39 dopravných nehôd.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Počas celoslovenskej osobitnej kontroly Deň bez nehody, ktorá sa uskutočnila začiatkom októbra (3. 10.), odhalila polícia 325 priestupkov, z toho 141 bolo za rýchlosť. U dvoch vodičov zistila požitie alkoholu. Zadržala šesť vodičských preukazov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Polícia v danom dni zároveň zaznamenala 39 dopravných nehôd. Najviac nehôd, po sedem, bolo v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, najmenej, jedna, v Žilinskom kraji. Nehody si nevyžiadali žiadne úmrtie, ťažko sa však zranili dve osoby.
Policajná akcia bola zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke, cieľom je zvyšovanie bezpečnosti na cestách. Počas kontroly sa policajti zamerali na rôzne aspekty správania motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky, ale aj technického stavu vozidiel. Nasadili aj policajné drony, ktoré zaznamenali hlavne prejazd na červenú.
