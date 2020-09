Počas Dňa narcisov špeciál sa predbežne vyzbieralo okolo 250 000 eur

Bratislava 3. septembra (TASR) – Počas verejnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom Deň narcisov špeciál, ktorá sa tento rok pre nový koronavírus konala on-line, sa predbežne vyzbieralo zhruba 250 000 eur. Hoci ide o pokles približne o 80 percent, Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí tento rok v rámci zbierky prispeli.



„Počítali sme so zmenou v objeme výnosu, ktorý vzhľadom na okolnosti 24. ročník zbierky prinesie. Napriek poklesu približne o 80 percent ďakujeme každému, kto i v týchto náročných časoch prispel a my urobíme všetko pre to, aby sme čo najlepšie zvládli zabezpečovať naďalej pomáhajúce projekty," konštatuje výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.



Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov budú použité na pokračovanie viacerých projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Patrí k nim napríklad bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť psychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu či jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi. Podporené bývajú tiež aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam.



Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom už 30 rokov. Vlaňajší 23. ročník Dňa narcisov zaznamenal čistý výnos vo výške 1 084 076,90 eura.