Počas dovolenky lieky nenechávajte v aute alebo na priamom slnku

Bratislava 30. júna (TASR) - Pri ceste na dovolenku je dôležité nenechávať lieky v aute alebo kdekoľvek na priamom slnku. Pri ceste lietadlom sa odporúča lieky vziať so sebou do príručnej batožiny. Pacient ich tak ochráni pred výkyvmi teplôt pri nakladaní a preprave podpalubnej batožiny. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



Pri cestovaní je nutné dávať si na batožinu s liekmi pozor, napríklad, aby ju pacient niekde nezabudol. "Zabezpečte, aby vaše lieky boli aj počas dovolenky uskladnené na suchom a tmavom mieste, ideálne s teplotou do 25 stupňov Celzia. V prípade, že užívate lieky, ktoré si vyžadujú chladničkovú teplotu, napríklad inzulín, sa o vhodnom spôsobe prepravy poraďte s vaším lekárnikom," spresnil ŠÚKL.



Dôležité je tiež zobrať si len nevyhnutné množstvo liekov. Zabráni sa tak riziku, že sa vysokým teplotám vystaví celé balenie liekov. "Ďalšou možnosťou je vyzdvihnúť si lieky priamo na mieste dovolenky. Lieky na predpis si môžete vyzdvihnúť v lekárňach vo všetkých krajinách Európskej únie. Pred cestou si však overte, či je váš liek v danej krajine dostupný. O vystavenie predpisu môžete požiadať svojho lekára," vysvetlil ŠÚKL.



Pripomína však, že elektronický predpis nemusí byť v zahraničí uznaný. Odporúča preto pacientom požiadať lekára o papierovú kópiu.