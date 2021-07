Počas horúčav by v aute nemali ostávať deti, seniori, no ani zvieratá

Bratislava 8. júla (TASR) – Počas horúčav by sme nemali v zamknutom aute v žiadnom prípade zabúdať deti, seniorov či bezvládnych ľudí, ale ani zvieratá. Opätovne na to upozorňujú záchranári. Pripomínajú, že vzduch sa môže v stojacom aute počas horúčav prehriať v priebehu hodiny na 70 stupňov Celzia.



"Problémom je aj to, že uväznené osoby či zvieratá z takéhoto nebezpečenstva nedokážu uniknúť, nedokážu si otvoriť okná alebo dvere," zdôrazňuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR na sociálnej sieti.



Podľa záchranárov by sme však nemali zabúdať ani na to, že organizmus sa môže prehriať aj pri dlhšej ceste v aute bez funkčnej klimatizácie a prísunu čerstvého vzduchu. "Detský organizmus sa prehrieva až päťkrát rýchlejšie ako organizmus dospelého človeka," podotýkajú. Dôležité je preto tekutiny dopĺňať priebežne, aby mal organizmus šancu sám sa ochladzovať potením. Dehydratácia, teda nedostatok tekutín, prehrievanie organizmu urýchľuje.