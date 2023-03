Počas inaugurácie uviedli do funkcií rektora UK i dekanov fakúlt

Bratislava 8. marca (TASR) - Slávnostnou inauguráciou boli v stredu do svojich funkcií uvedení rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček, dekani ôsmich z 13 fakúlt a prorektori. Väčšina z nich nastúpila do funkcie 1. februára. TASR o tom informovala hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.



Inaugurácia je akademickým obradom, pri ktorom nastupujúci do funkcie skladá sľub a slávnostne získava insígnie, čiže symboly svojej funkcie. V prípade univerzity ide o reťaz s medailou, prípadne žezlo. Stredajšia slávnosť bola v poradí 42. inauguráciou rektora najstaršej slovenskej univerzity.



Počas uplynulého funkčného obdobia sa univerzita pod vedením rektora Števčeka musela vyrovnať s pandémiou, krízou vyplývajúcou z vojny proti Ukrajine, energetickou krízou či znižovaním rozpočtu do vysokého školstva. Napriek nepriaznivému obdobiu sa podarilo viacero rekonštrukcií na internátoch, fakultách, obnovila sa jedáleň internátu Družba, podarilo sa opätovne naštartovať študentský klub UniK v Mlynskej doline a vznikol nový priestor Infocentrum UK na Štúrovej ulici. Univerzita zároveň dosiahla niekoľko výrazných úspechov v oblasti vedy.



V ďalšom období chce rektor pokračovať v rekonštrukciách, zintenzívniť digitalizáciu, posilniť medzinárodné spolupráce a zamerať sa na zvyšovanie spoločenského statusu slovenskej vedy. "Vysoké školy stoja dvoma nohami pevne na zemi, ale hlavou sú a musia byť v oblakoch. Tými dvoma nohami sú univerzitný výskum a v jeho duchu kvalitné vzdelávanie. Sme tu pre naše študentstvo, sme tu pre ľudí, ktorých máme pripraviť na to, aby nás raz nahradili. A na to slúži rozum, ktorý všetko zjednocuje v duchu spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl," povedal Števček.



Do funkcií boli slávnostne uvedení aj prorektori univerzity. Prorektorkou pre majetok a investície sa stala Jana Duračinská, prorektorom pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik, prorektorom pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk, prorektorkou pre kvalitu a rozvoj Viera Štvrtinová, prorektorom pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer. Novou prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne veci je Eva Viglašová, ostatní prorektori pokračujú v druhom funkčnom období.