Počas jari doprajte mláďatám v prírode pokoj, prosia poľovníci

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenská poľovnícka komora (SPK) prosí ľudí v prírode, aby počas jari dopriali mláďatám pokoj a bezpečie. V žiadnom prípade by sa ich nemali dotýkať, aby na nich nezanechali svoj ľudský pach. Taktiež by si ich nemali brať domov, keď ich nájdu. Nie sú opustené, ich mama je nablízku a dáva na ne pozor, poukázala komora.



SPK v posledných dvoch rokoch zaznamenáva v prírode zvýšený pohyb turistov, cyklistov, motorkárov či psičkárov. Tých zároveň upozorňuje, že pes ako domáce zviera nepatrí do prírody a musí byť na vôdzke. Mláďatám totiž môže smrteľne ublížiť. "Ročne máme zaznamenané desiatky medializovaných prípadov, keď psy dohrýzli mláďatá i dospelú zver, ktoré nestihli pred nimi uniknúť," poznamenali poľovníci.



V tomto období sú už narodené prvé mláďatá zajacov, diviakov či muflónov. Najväčšie problémy však evidujú poľovníci v máji a júni, v čase rodenia srnčiat. "Vtedy ľudia v domnení, že ich zachraňujú, berú ich z prírody a nosia miestnym poľovníkom či do rôznych záchranných staníc ako 'opustené'," uvádza SPK s prosbou, aby mláďatá nechávali ľudia v prírode.



Pre zvýšený pohyb ľudí v prírode vytvorila poľovnícka komora infografiku o tom, ako sa v prírode správať. Tabule s plagátmi osadzujú poľovníci na najfrekventovanejších miestach pri vstupe do extravilánu obce, na obecných nástenkách, cyklotrasách, turistických trasách alebo miestach na táborenie. Tabule sa už napríklad nachádzajú na okraji Mestských lesov Bratislavy, bratislavskej mestskej časti Rači, Pajštúne i vo väčšine poľovníckych revírov po celom Slovensku.