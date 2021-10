Počas jesene treba jesť polievky a sezónne ovocie so zeleninou

Zvolen 9. októbra (TASR) - Teplé nápoje, polievky i sezónne ovocie a zelenina by mali byť súčasťou jedálnička počas jesene. Odporúča to nutričná terapeutka zvolenskej nemocnice Ľubomíra Fraňová. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„Na jeseň je vhodné zaraďovať do jedálneho lístka polievku, ktorá organizmus zahreje. Či už je to zeleninová, tekvicová, hlivová alebo mäsový vývar, všetky sú vhodné,“ zhrnula terapeutka s tým, že menej by to mali byť zeleninové šaláty. Ako tvrdí, radšej si zeleninu treba pripraviť udusením, pečením alebo grilovaním. Pitný režim si podľa nej treba zabezpečiť pitím teplých bylinkových čajov, ktoré sa môžu dochutiť medom, citrónom alebo zázvorom. Pripomenula tiež, že pre podporu imunity je vhodné jesť sezónne ovocie a zeleninu. Patria sem jablká, hrušky, hrozno, červená repa, tekvica, ďalej napríklad huby a aj hliva. „Na podporu imunity slúžia aj bylinkové čaje, zázvorový, rakytníkový, šípkový, ale aj bylinky, ktoré sme si nasušili v lete,“ poznamenala.



Rodičom ako raňajky, desiatu či olovrant pre školákov radí pripraviť kaše napríklad z ovsených vločiek s jablkom, medom a orechmi. „A potom znovu ovocie a zelenina, jablko, hruška, hrozno, mrkva strúhaná s jablkom a citrónom,“ spomenula a zdôraznila, že počas jesenných mesiacov a chladných dní sa majú ľudia vyhýbať studeným jedlám a nápojom, ktoré ľudské telo ochladzujú.