Bratislava 15. júla (TASR) - Počas leta mladí ľudia častejšie experimentujú s drogami. Terapeutka bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ivana Orlický uviedla, že rodičia majú veľký vplyv na rozhodnutie mladého človeka, či drogu vyskúša.



"Sú to práve rodičia, ktorí môžu výrazne ovplyvniť rozhodnutie mladého človeka prvýkrát užiť drogu, a to hlavne svojím postojom, skúsenosťami a modelmi správania, ktorými funguje rodinné prostredie," uviedla terapeutka.



Rizikové správanie rodičov, ako je fajčenie, konzumácia alkoholu a drog, môže podľa nej vytvoriť nezdravú atmosféru v rodine a dokáže ovplyvniť rozhodnutie dieťaťa užiť drogu. Rovnako tiež hádky medzi rodičmi, rozvodové konania alebo situácie, kde je jeden rodič sám. "Osamelý rodič nemusí mať dostatok času ani finančných prostriedkov na to, aby plnil rolu chýbajúceho rodiča," poznamenala Orlický.



Ako uviedla, znaky toho, že dieťa užíva drogy, môžu byť zmeny správania, keď sa dieťa uzatvára vo svojej izbe a trávi tam veľa času bez toho, aby rodič vedel, čo robí. Klamstvá a neskoré príchody domov sú ďalšie. "Dieťa si začína vymýšľať neuveriteľné klamstvá, čo sa stalo, či prečo prišlo neskoro," priblížila Orlický. Únava môže byť tiež indikátorom problémov spojených s užívaním drog.