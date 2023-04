Medzinárodný deň florbalu: Pripravujú motivačnú akciu pre školákov

Bratislava 11. apríla (TASR) - Počas Medzinárodného dňa florbalu, ktorý pripadá na stredu 12. apríla, pripravil Slovenský zväz florbalu celonárodnú motivačnú akciu s názvom Všetci s florbalkami do školy!. Určená je pre žiakov základných škôl. TASR o tom informovali zo Slovenského zväzu florbalu.



"Vyzvali sme dievčatá i chlapcov, žiakov všetkých takmer 2500 základných škôl na Slovensku, aby v tento deň prišli do školy s florbalkami a zahrali si florbal so spolužiakmi a kamarátmi na telesnej výchove, počas veľkej prestávky alebo po vyučovaní na školskom dvore. Chceme deťom opäť priblížiť, aký skvelý môže byť šport, a zažiť spoločné nadšenie z neho," vysvetlil Miroslav Kunštek, hlavný koordinátor školských súťaží Slovenského zväzu florbalu. Každá zapojená škola si môže urobiť krátke florbalové video alebo skupinovú fotografiu a následne dať o sebe vedieť na svojej internetovej stránke či sociálnych sieťach aj s využitím zjednocujúceho hashtagu #medzinarodnydenflorbalu.



"Keďže hráme vždy fér, myslíme aj na tých, ktorí si florbal ešte nevyskúšali alebo florbalku nemajú. Budeme sa tešiť, ak im ju aspoň na chvíľu požičajú kamaráti a spolužiaci. Šport totiž spája a pekné gesto nás robí lepšími. Veríme, že v tento deň si florbal napokon zahrajú všetci," dodal Kunštek. Podľa predbežnej odozvy sa do výzvy zapoja aj špecializované školy pre deti so zdravotným znevýhodnením.



V Základnej škole Černyševského v bratislavskej Petržalke sú počas stredy pripravené súťaže florbalových zručností medzi triedami prvého a druhého ročníka aj turnaj tried tretieho a štvrtého ročníka.