Počas monitorovania hraníc zaevidovali príchod 64.444 vozidiel do SR

Bratislava 13. júla (TASR) – Počas minulotýždňového 24-hodinového monitorovania hraníc zaevidovala polícia na vstupe do Slovenska 64.444 vozidiel. Skontrolovaných z toho bolo 15.906 áut a 37.362 osôb. Na výstupe zo Slovenska zaznamenala polícia celkovo 72.315 vozidiel, z ktorých skontrolovala 15.939 a 35.759 osôb. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.



Najvyťaženejšími hraničnými priechodmi počas monitorovania boli Bratislava/Jarovce – Kittsee (diaľnica), Bratislava/Petržalka – Berg, Bratislava/Čunovo – Rajka, Komárno – Komárom a Brodské – Břeclav.



Minulý týždeň bol na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu vydaný príkaz na policajno-bezpečnostnú akciu na všetkých hraničných priechodoch SR alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Týkalo sa to vnútorných pozemných hraníc i vonkajšej hranice s Ukrajinou. Akcia sa začala v piatok 10. júla o 15.00 h a trvala do soboty 11. júla, do 15.00 h.



"Cieľom akcie bolo zabezpečiť monitorovanie plnenia povinností osôb vyplývajúcich z aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a informovanie cestujúcich o povinnostiach pri návrate z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe opatrenia ÚVZ SR ako bezpečné," spresnila Túrosová.