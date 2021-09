Počas návštevy pápeža sa treba na cestách riadiť pokynmi policajtov

Bratislava 9. septembra (TASR) - Počas nácviku aj samotnej návštevy pápeža na Slovensku sa treba na cestách riadiť pokynmi dopravných policajtov a postupovať ako za bežnej premávky, keď si vozidlá so zapnutým výstražným svetelným a zvukovým zariadením vynucujú právo prednostnej jazdy. Upozornila na to Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Príprava všetkých bezpečnostných opatrení prebieha intenzívne a s pravidelnosťou v rámci všetkých zainteresovaných subjektov rezortu vnútra. Policajti z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR a príslušníci útvarov Policajného zboru už niekoľko týždňov vykonávajú aj nácviky sprievodu autokolóny na rôznych trasách v rôznom teréne v rámci Slovenska," priblížila Fabianová.



V uplynulých dňoch absolvovali policajti a ochrankári aj spoločný nácvik s príslušníkmi Švajčiarskej gardy a vatikánskej polície. V nácvikoch a koordinácii opatrení budú pokračovať aj v ďalších dňoch.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.