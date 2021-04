Počas nedele bude veterno vo viacerých lokalitách Slovenska

Bratislava 11. apríla (TASR) –Počas nedele bude vo viacerých lokalitách na Slovensku veterno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti na svojom webe výstrahy prvého stupňa pred vetrom, ale aj pred vetrom na horách.



Výstraha pred vetrom na horách platí do pondelka 12. apríla do 8.00 h v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. V týchto okresoch sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý podľa meteorológov dosiahne priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu a/alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," poznamenal SHMÚ.



Meteorológovia vydali aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom, trvať má od nedele do 23.00 h. Platiť má v niektorých okresoch v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 55 kilometrov za hodinu a/alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.