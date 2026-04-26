Počas Nedele Dobrého pastiera otvoria svoje brány kňazské semináre
Dni otvorených dverí bude opäť sprevádzať program, o ktorý sa postarali bohoslovci v jednotlivých seminároch.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Počas Nedele Dobrého pastiera, ktorú veriaci slávia počas tohto dňa, otvoria svoje brány kňazské semináre na Slovensku. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.
Dni otvorených dverí bude opäť sprevádzať program, o ktorý sa postarali bohoslovci v jednotlivých seminároch. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa podujatie začne od 9.00 h svätou omšou. Následne budú pripravené aktivity pre rodiny a program vyvrcholí spoločnou modlitbou.
Kňazský seminár svätého Karola Boromejského v Košiciach pripravil program od 11.00 h, začína sa slávnostnou svätou omšou. Nasledovať bude prehliadka seminára, adorácia, modlitby, požehnanie, kultúrny program a vešpery. Návštevníci podujatia budú mať možnosť sa aj vyspovedať.
Katolícka cirkev slávi štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj Nedeľou Dobrého pastiera. Počas tohto dňa sa veriaci zvlášť modlia za povolania do kňazského stavu. Vo farnostiach sa konajú aj zbierky na kňazské semináre.
Dni otvorených dverí bude opäť sprevádzať program, o ktorý sa postarali bohoslovci v jednotlivých seminároch. V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa podujatie začne od 9.00 h svätou omšou. Následne budú pripravené aktivity pre rodiny a program vyvrcholí spoločnou modlitbou.
Kňazský seminár svätého Karola Boromejského v Košiciach pripravil program od 11.00 h, začína sa slávnostnou svätou omšou. Nasledovať bude prehliadka seminára, adorácia, modlitby, požehnanie, kultúrny program a vešpery. Návštevníci podujatia budú mať možnosť sa aj vyspovedať.
Katolícka cirkev slávi štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj Nedeľou Dobrého pastiera. Počas tohto dňa sa veriaci zvlášť modlia za povolania do kňazského stavu. Vo farnostiach sa konajú aj zbierky na kňazské semináre.