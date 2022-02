Bratislava 20. februára (TASR) - Počas nedele môže zafúkať najmä na horách severného Slovenska. Rýchlosť vetra však bude v porovnaní so sobotou (19. 2.) nižšia. Na webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Najnižší stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí počas celej nedele v okresoch Žilina, Martin, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín či Ružomberok. Tiež v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Vietor tu môže miestami dosahovať priemernú rýchlosť 70 kilometrov za hodinu, v nárazoch od 110 do 135 kilometrov za hodinu.



Zafúkať môže aj v nižších polohách okresov Námestovo, Tvrdošín, Poprad a vo väčšine Košického kraja.



V severných oblastiach Slovenska, konkrétne vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Poprad i Brezno sa môžu v nedeľu do 15.00 h vyskytnúť snehové jazyky a záveje. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa.