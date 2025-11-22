< sekcia Slovensko
Počas obdobia jesene a zimy je dôležité starať sa aj o duševnú imunitu
Základ duševnej imunity podľa ich slov tvoria tri piliere, a to stabilný rytmus dňa, vedomá regenerácia a kontakt s blízkymi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. novembra (TASR) - Počas obdobia jesene a zimy mozog reaguje na tmu a chlad spomalením. Ľudia sa v dôsledku toho prirodzene cítia unavenejšie a menej sústredení. Práve preto je dôležité starať sa nielen o telo, ale aj o duševnú imunitu. Liga za duševné zdravie to pripomína na sociálnej sieti.
„Rovnako ako telo potrebuje výživu a pohyb, aj myseľ potrebuje rytmus a odpočinok,“ zdôraznili odborníci.
Základ duševnej imunity podľa ich slov tvoria tri piliere, a to stabilný rytmus dňa, vedomá regenerácia a kontakt s blízkymi. Apelujú preto na pravidelný spánok, stravu a pohyb, ako aj dostatok denného svetla. Dôležité je tiež dopriať si počas dňa krátke prestávky, chvíle „offline“ či vyskúšať si hlboké dýchanie. Netreba zabúdať ani na rozhovory s blízkymi, zdieľanie pocitov a vedomie, že človek na nič nie je sám.
„Nie vždy musíme ‚zvládať viac‘. Niekedy stačí len udržať rovnováhu. Dopriať si čas, robiť malé kroky a postarať sa o seba s rovnakou nehou, akú dávame druhým,“ doplnila liga.
„Rovnako ako telo potrebuje výživu a pohyb, aj myseľ potrebuje rytmus a odpočinok,“ zdôraznili odborníci.
Základ duševnej imunity podľa ich slov tvoria tri piliere, a to stabilný rytmus dňa, vedomá regenerácia a kontakt s blízkymi. Apelujú preto na pravidelný spánok, stravu a pohyb, ako aj dostatok denného svetla. Dôležité je tiež dopriať si počas dňa krátke prestávky, chvíle „offline“ či vyskúšať si hlboké dýchanie. Netreba zabúdať ani na rozhovory s blízkymi, zdieľanie pocitov a vedomie, že človek na nič nie je sám.
„Nie vždy musíme ‚zvládať viac‘. Niekedy stačí len udržať rovnováhu. Dopriať si čas, robiť malé kroky a postarať sa o seba s rovnakou nehou, akú dávame druhým,“ doplnila liga.