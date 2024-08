Počas osláv 80. výročia SNP ocenili účastníkov Povstania i Múzeum SNP

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Počas osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) odovzdali prezident SR Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pamätné medaily viacerým účastníkom SNP. Ocenili aj banskobystrické Múzeum SNP.



Pamätné medaily dostali Karol Kuna, František Orlovský, Juraj Penička, Vladimír Strmeň, Branislav Tvarožek. In memoriam boli ocenení Anna Bergerová, Viliam Žingor a Vojtech Ábel.



Tiež Rudolf Viest in memoriam, patriaci medzi najvýznamnejšie osobnosti novodobých vojenských dejín Slovenska a Ján Golian in memoriam, ktorý viedol ako brigádny generál prvú Československú armádu na Slovensku. Ocenené bolo aj banskobystrické Múzeum SNP.