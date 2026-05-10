Počas osláv výročia víťazstva nad fašizmom zložilo prísahu 262 vojakov
Ako pre TASR uviedol hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič, základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája
Liptovský Mikuláš 10. mája (TASR) - Počas osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši 262 absolventov základného vojenského výcviku v nedeľu slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Ako pre TASR uviedol hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič, základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája.
Prezident SR Peter Pellegrini vo svojom príhovore zdôraznil, že Slovensko je a musí navždy zostať suverénnou, zvrchovanou, demokratickou krajinou, ktorá dáva svojim občanom zaslúžený pocit bezpečia a slobody aj v dnešnom svete. Vojakom želá veľa energie, odvahy a trpezlivosti pri napĺňaní poslania. Tiež, aby sa vedeli spoľahnúť jeden na druhého.
„Na záver vášho základného vojenského výcviku sa stala udalosť, ktorá moje slová plne potvrdzuje. Jeden z vás hodil granát tak nešťastne, že mu pri spätnom odraze granátu hrozilo vážne nebezpečenstvo. Zasiahol však jeho cvičiaci dôstojník, ktorý strhol vojaka na druhú stranu a našťastie k žiadnym zraneniam nedošlo,“ podotkol a ocenil tento skutok a vyzdvihol ho ako príklad, ktorý zachraňuje ľudské zdravie a ľudský život.
Súčasťou celodenných osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny v areáli akadémie je program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením, ukážky klubov vojenskej histórie a regrutačné stánky OS SR s informáciami o vojenskej kariére. Návštevníci si môžu vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Deň vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny.
