Počas pandémie klesla účasť na preventívnych prehliadkach u zubára

Bratislava 29. augusta (TASR) - Počas pandémie ochorenia COVID-19 klesla účasť na preventívnych prehliadkach u zubára, zhodujú sa zdravotné poisťovne na Slovensku. Pripomínajú, že ak tento rok ľudia preventívnu prehliadku neabsolvujú, hrozí, že si budú musieť ošetrenia u zubára v budúcom roku hradiť sami. "Kto nechodí na prevenciu, musí si podľa zákona ošetrenia zubného kazu v nasledujúcom kalendárom roku platiť celé sám. Tento rok síce bola výnimka na toto pravidlo, ale na budúci rok zatiaľ udelená nie je," upozornila riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione Elena Májeková.



"V roku 2019 preventívnu prehliadku absolvovalo u zmluvného stomatológa 261.956 detí, v roku 2020 o 24 percent menej, v 2021 o 20 percent menej ako 2019, ale za šesť mesiacov roka 2022 sa počet absolvovaných preventívnych prehliadok dostal už takmer na polovicu roka 2019," priblížila pre TASR Ivana Štefúnová z komunikačného oddelenia štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Dodala, že u dospelých poisťovňa naďalej zaznamenáva pokles záujmu. Zatiaľ čo v roku 2019 absolvovalo preventívnu prehliadku vyše 1,4 milióna poistencov, v roku 2020 číslo kleslo o 27 percent. "Za minulý rok to bolo vyše 1,34 milióna poistencov," doplnila. Dôvodom poklesu je podľa štátnej poisťovne aj to, že úhrada zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou nebola podmienená absolvovaním preventívnej prehliadky.



Rovnako pozoruje nižšiu účasť na preventívnych prehliadkach aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. Zatiaľ čo v rokoch 2018 a 2019 navštívilo zubára pre prevenciu 53 percent dospelých a 49 percent detských poistencov, v roku 2020 klesli čísla na 44 percent u detí a 40 percent u dospelých. Vlani záujem o prehliadky u dospelých stúpol na 45 percent, u detí sa mierne znížil na 42 percent. "Z hľadiska trendov v účasti na preventívnych prehliadkach môžeme konštatovať vplyv sezónnosti. Počas aktuálneho dovolenkového obdobia je účasť nižšia, v septembri očakávame nárast," spresnil pre TASR PR manažér poisťovne Branislav Cehlárik. Z pohľadu regiónov eviduje Dôvera najvyšší nárast účasti pacientov na preventívnych prehliadkach v Košickom a Prešovskom kraji.



V Union zdravotnej poisťovni absolvovali najviac preventívnych prehliadok u zubára obyvatelia Trnavského, Banskobystrického a Bratislavského kraja, naopak, najmenej v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Nižší záujem o preventívne prehliadky počas pandémie však podľa hovorkyne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej evidujú tiež. "Kým v roku 2018 prišlo na preventívnu prehliadku 53 percent poistencov, vlani to bolo len 42 percent. V prevencii sú poctivejšie ženy – k zubárovi a na dentálnu hygienu ich chodí 57 percent, kým mužov len 43 percent," priblížila.