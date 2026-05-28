Počas podujatia Startup Pitch vyhodnotili najlepšie nápady STU
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Počas podujatia Startup Pitch, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, vyhodnotili najlepšie podnikateľské nápady študentov, doktorandov a absolventov STU z oblastí technológií, IT, stavebníctva, priemyslu, výroby, kreatívneho dizajnu, vzdelávania, poradenstva či služieb. Víťazom sa stal projekt Aericomm. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Startup Pitch je záverečné podujatie, na ktorom absolventi osemmesačného programu Start predstavujú projekty, ktoré rozvíjali v Univerzitnom technologickom inkubátore STU. V trojminútových prezentáciách sa celkovo osem tímov prezentovalo pred odbornou porotou expertov z biznisového a startupového prostredia, ktorá hodnotila kvalitu a potenciál jednotlivých projektov.
Najviac porotu zaujal startup Aericomm - od káblových rozvádzačov po inteligentné riadiace dosky HVAC. Druhé miesto získal startup Povolean - platforma sústreďujúca kompletnú sadu povolení súvisiacich so stavbou. Cenu za tretie miesto získal projekt D:ffect - gitarový efektový box. Cenu publika dostal projekt Crafted - univerzitný design shop. „Startup Pitch 2026 potvrdil, že podpora mladých podnikateľských nápadov a inovácií v našom univerzitnom technologickom inkubátore dáva zmysel a chceme ju ešte zintenzívniť v partnerstve s významným investorom,“ zhodnotil prorektor STU pre inovácie, transfer technológií, strategické projekty a rozvoj Peter Peciar.
Tento rok sa mohli do inkubačného programu Start zapojiť aj študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Inkubátor už čoskoro otvorí prihlasovanie do ďalšieho ročníka programov Start a Upcelerate, začnú sa opäť od októbra. Tohtoročnou novinkou budú program zameraný na AI a robotiku a mentoringový program.
Univerzitný technologický inkubátor STU už viac ako 20 rokov podporuje prepájanie akademického výskumu s podnikateľskou praxou. Na jeho pôde sa rozvinuli desiatky startupov, ktoré spolu dosahujú obraty v desiatkach miliónov eur.
