Počas tohtoročného Dňa narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,34 mil. eur

Bratislava 22. mája (TASR) - Počas 29. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,34 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre pacientov s rakovinou a ich blízkych. Financované z nich sú viaceré projekty Ligy proti rakovine (LPR) pre onkologických pacientov. Tento rok sa má portfólio rozšíriť aj o nový projekt vzdelávania pre zdravotné sestry v oblasti psychológie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala výkonná riaditeľka ligy Eva Kováčová.



„S veľkou vďačnosťou, veľkou pokorou, ale zároveň aj s veľkou zodpovednosťou hovoríme o tom, že nás prekvapil krásny tohtoročný výnos, ktorý dokonca prekonal vlaňajšiu sumu. Je to pre nás prekvapivé, lebo vieme, aká je náročná doba,“ skonštatovala Kováčová s tým, že Deň narcisov je opäť dôkazom, že hodnotu, akou je ľudskosť si stále chránime a nevzdávame sa jej.



Liga proti rakovine využije vyzbieranú sumu na pokračovanie projektov, ktoré sú určené na pomoc onkologickým pacientov a ich rodinám. Ide napríklad o onkoporadňu, sieť onkopsychológov, parochne pre pacientky či podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých. Rovnako tak na jednorazový finančný príspevok, krátkodobé ubytovanie (možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie dieťaťa alebo onkologických pacientov počas krátkodobej liečby), rodinné či relaxačné pobyty, ale taktiež na programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine. Nezanedbateľným prínosom je podľa ligy aj funkcia sprievodcu, ktorý mapuje individuálne potreby pacientov vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje rady a informácie.







Tento rok na jeseň plánuje Liga proti rakovine odštartovať zároveň nový projekt v oblasti psychológie určený zdravotným sestrám a zdravotným pracovníkom. Cieľom je zlepšiť komunikáciu s pacientom, rešpektovať jeho dôstojnosť a pristupovať k nim citlivo, aj čo sa informovania týka. Nie často je to však podľa ligy chyba zdravotníkov, keďže ich pracovné podmienky či podpora nie sú postačujúce. Úlohou je tiež poskytnúť im know-how na zvládanie vlastnej záťaže, nastavenie zdravých hraníc či uvedomenie si vlastných kompetencií.



Onkologička Lucia Budáčová podotýka, že záťaž, ktorú so sebou onkologické ochorenie prináša, je enormná pre pacienta i jeho rodinu. Liečba zameraná na telo však nepostačuje, rovnako dôležité je zameranie sa aj na psychiku. Ako dôležitá pomoc či komunitná podpora sú podľa nej podporné skupiny pre pacientov, príbuzných či pozostalých.



Počas tohtoročného Dňa narcisov bolo rozdaných 900.000 narcisov ako symbolu podpory onkologickým pacientom. Do zbierky sa zapojilo 12.000 dobrovoľníkov v uliciach a mestách po celom Slovensku.