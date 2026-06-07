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Počas tohtoročného Dňa narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,58 mil. eur
Liga proti rakovine využije vyzbieranú sumu na pokračovanie bezplatných projektov, ktoré sú určené na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.
Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa vyzbieralo viac ako 1,58 milióna eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. TASR o tom informovali z Ligy proti rakovine (LPR), podľa ktorej sa jubilejný ročník zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity.
„Keď sme pred 30 rokmi priniesli Deň narcisov na Slovensko, verili sme, že dokáže v ľuďoch vyvolať spolupatričnosť a podporu pre pacientov, že sa stane symbolom nádeje, že podporí odtabuizovanie témy rakovina. Dnes vieme, že sa to podarilo. Stal sa tradíciou a silným symbolom solidarity. Môžeme pomáhať pacientom a ich rodinám, no zároveň aj upozorňovať na význam prevencie,“ skonštatovala výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová.
Liga proti rakovine využije vyzbieranú sumu na pokračovanie bezplatných projektov, ktoré sú určené na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Ide napríklad o onkoporadňu, sieť onkopsychológov, parochne pre pacientky či podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých. Rovnako tak na jednorazový finančný príspevok, krátkodobé ubytovanie (možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie dieťaťa alebo onkologických pacientov počas krátkodobej liečby), rodinné či relaxačné pobyty, ale taktiež na programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine.
Nezanedbateľným prínosom je podľa ligy aj funkcia sprievodcu, ktorý mapuje individuálne potreby pacientov vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje rady a informácie. V neposlednom rade sú to aj edukačné podujatia a kampane, prednášky pre firmy či školy, vzdelávanie zdravotných sestier pracujúcich s onkologickými pacientami, supervízia onkopsychológov a sociálnych pracovníkov či online diskusná platforma pre onkologických pacientov.
Počas tohtoročného Dňa narcisov bolo rozdaných 900.000 narcisov ako symbol podpory onkologickým pacientom. Do zbierky sa zapojilo 12.800 dobrovoľníkov pod vedením viac ako 1200 spoluorganizátorov v uliciach a mestách po celom Slovensku. Ľudia mohli prispieť v hotovosti alebo digitálne prostredníctvom QR kódu do viac ako 4300 pokladničiek, súčasťou bolo aj 80 platobných terminálov a tri darcovské totemy.
„Keď sme pred 30 rokmi priniesli Deň narcisov na Slovensko, verili sme, že dokáže v ľuďoch vyvolať spolupatričnosť a podporu pre pacientov, že sa stane symbolom nádeje, že podporí odtabuizovanie témy rakovina. Dnes vieme, že sa to podarilo. Stal sa tradíciou a silným symbolom solidarity. Môžeme pomáhať pacientom a ich rodinám, no zároveň aj upozorňovať na význam prevencie,“ skonštatovala výkonná riaditeľka LPR Eva Kováčová.
Liga proti rakovine využije vyzbieranú sumu na pokračovanie bezplatných projektov, ktoré sú určené na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Ide napríklad o onkoporadňu, sieť onkopsychológov, parochne pre pacientky či podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých. Rovnako tak na jednorazový finančný príspevok, krátkodobé ubytovanie (možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie dieťaťa alebo onkologických pacientov počas krátkodobej liečby), rodinné či relaxačné pobyty, ale taktiež na programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine.
Nezanedbateľným prínosom je podľa ligy aj funkcia sprievodcu, ktorý mapuje individuálne potreby pacientov vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje rady a informácie. V neposlednom rade sú to aj edukačné podujatia a kampane, prednášky pre firmy či školy, vzdelávanie zdravotných sestier pracujúcich s onkologickými pacientami, supervízia onkopsychológov a sociálnych pracovníkov či online diskusná platforma pre onkologických pacientov.
Počas tohtoročného Dňa narcisov bolo rozdaných 900.000 narcisov ako symbol podpory onkologickým pacientom. Do zbierky sa zapojilo 12.800 dobrovoľníkov pod vedením viac ako 1200 spoluorganizátorov v uliciach a mestách po celom Slovensku. Ľudia mohli prispieť v hotovosti alebo digitálne prostredníctvom QR kódu do viac ako 4300 pokladničiek, súčasťou bolo aj 80 platobných terminálov a tri darcovské totemy.