Počas veľkonočnej soboty v niektorých častiach Slovenska zasneží

Bratislava 3. apríla (TASR) - Počas veľkonočnej soboty treba v niektorých častiach Slovenska počítať so snehom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Taktiež vydal výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom.



So snežením môžu počítať najmä obyvatelia severného Slovenska. V niektorých regiónoch Žilinského a Prešovského kraja môže spadnúť až do 15 centimetrov nového snehu, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Snežiť má až do polnoci.



Meteorológovia upozorňujú aj na silný vietor, a to v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vietor dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov alebo v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu.