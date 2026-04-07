Utorok 7. apríl 2026
Počas veľkonočných sviatkov evidujú celkovo 5766 výjazdov záchranárov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR eviduje počas veľkonočných sviatkov celkovo 5766 výjazdov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Najčastejšie išlo o srdcové ťažkosti (1051), bolesť (798) a úraz (791). TASR o tom informovala Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu OS ZZS.

Najviac záchranárskych posádok zasahovalo v Košickom (1047) a Prešovskom kraji (911), najmenej v Trenčianskom kraji (518).

V súvislosti s alkoholom záchranári zasahovali pri 316 pacientoch. „Najviac výjazdov evidujeme v Žilinskom (55), v Bratislavskom kraji (48) a najmenej v Trnavskom kraji (20),“ dodala Klimešová.
