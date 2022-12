Počas Vianoc majú v zariadeniach pre seniorov tradičné jedlá aj zvyky

Bratislava 24. decembra (TASR) - Štedrovečernú hostinu v sociálnych zariadeniach pre seniorov okrem tradičných jedál dopĺňajú aj rôzne zvyky a tradície. Dôchodcovia sa na Vianoce pripravujú počas celého decembra. Pre TASR to priblížili riaditeľky viacerých zariadení.



"Na každý adventný týždeň máme pripravený program, ktorý sa začína filmovým klubom s vianočnou tematikou, vítaním Mikuláša s anjelom a čertom či pečením medovníkov s klientami," doplnila riaditeľka zariadenia Seniorville Lýdia Alföldyová. Príchod Vianoc podľa nej seniori vnímajú aj cez symbolické odpočítavanie dní prostredníctvom adventných vencov.



"Pred štedrou večerou si robíme prieskum medzi klientmi o ich zvyklostiach, lebo sú z rôznych kútov Slovenska a každý mal doma trochu inú štedrú večeru," priblížila spoluzakladateľka Agapé Senior Park Adriana Škriniarová s tým, že sa to snažia nakombinovať. "Večera je, samozrejme, o rybe, šaláte a opekancoch," doplnila.



Riaditeľka Senior House v Leviciach Juliana Hanzová uviedla, že keďže na slávnostnej hostine sa zúčastňuje aj personál, tak majú štedrovečerný obed. Pozostáva z programu zo starých zvykov a tradícií, ako napríklad hádzanie orechov do kúta, čítanie z Biblie či spoločné spievanie kolied. "Nasleduje obed, prípitok, naše domáce vianočné oblátky s cesnakom a medom, vianočná kapustnica, zemiakový majonézový šalát, vyprážaná ryba," doplnila.



Dôchodcovia v zariadeniach podľa Alföldyovej tiež dodržiavajú tradície, ako napríklad šupinky pod obrusom, niečo kovové pod stolom či dávanie si darčekov. "Všetky tieto zvyky majú svoju postupnosť a u nás sa všetko zavŕši modlitbou pred štedrovečernou hostinou," doplnila. Hostina u nich sa začína prípitkom na zabezpečenie zdravia na budúci rok. "Po prípitku sa jedia oblátky s medom či s cesnakom, sú pripravené aj rozkrojené jablká a následne podávame slovenskú kapustnicu. Ryby sa konzumujú prevažne so zemiakovým šalátom," spresnila.



Seniori majú pred Vianocami aj mikulášsky večierok s ochutnávkou vín. "Tú si naši klienti veľmi užili, niektorí to zažili prvýkrát v živote, bolo to pre nich veľmi vzácne," podotkla Škriniarová.